Benzin ve motorine zam iddiası! Güncel 2 Ocak motorin ve benzin fiyatları
Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV ve KDV artışı doğrultusunda zam gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgiler kesinlik kazanmasa da zammın bu gece yarısında pompaya yansıması bekleniyor. Peki, bugün motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Ocak benzin ve motorin fiyatları...
Motorin ve benzin fiyatları 2 Ocak Salı günü araç sahipleri başta olmak üzere kamuoyunun genelinde araştırılıyor. KDV ve ÖTM artışıyla birlikte yeni yılın ilk günlerinde motorin ve benzin fiyatlarına zam gemesi bekleniyor. İşte sektör kaynaklarından gelen bilgiler ışığında benzin ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir fiyat listesi...
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA ZAM MI GELECEK?
Motorin ve benzin fiyatlarına KDV ve ÖTV artışı doğrultusunda zam gelmesi bekleniyor. Kesin bilgi olmamakla birlikte sektör kaynaklarına göre benzin ve motorin fiyatlarına 2 lira üzerinde zam yapılması bekleniyor. Zammın gerçekleşmesi halinde fiyat listesindeki değişimi sizlerle paylaşacağız.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51
İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16
İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 34,46
İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 37,10
İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 18,24
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara benzin litre fiyatı: 35,19
Ankara motorin litre fiyatı: 37,77
Ankara LPG litre fiyatı: 18,66
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir benzin litre fiyatı: 35,33
İzmir motorin litre fiyatı: 38,03
İzmir LPG litre fiyatı: 18,31