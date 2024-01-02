Benzin ve motorine zam iddiası! Güncel 2 Ocak motorin ve benzin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul listesi - Merak Edilenler Haberleri

Benzin ve motorine zam iddiası! Güncel 2 Ocak motorin ve benzin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul listesi - Merak Edilenler Haberleri

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Motorin ve benzin fiyatları 2 Ocak Salı günü araç sahipleri başta olmak üzere kamuoyunun genelinde araştırılıyor. KDV ve ÖTM artışıyla birlikte yeni yılın ilk günlerinde motorin ve benzin fiyatlarına zam gemesi bekleniyor. İşte sektör kaynaklarından gelen bilgiler ışığında benzin ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir fiyat listesi...