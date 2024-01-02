Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 7.470,18 %1,00
        DOLAR 29,6499 %0,67
        EURO 32,7305 %0,21
        ALTIN 1.978,19 %1,04
        FAİZ 39,68 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,92 %1,44
        BITCOIN 45.189,00 %3,58
        GBP/TRY 37,7646 %0,28
        EUR/USD 1,1032 %-0,12
        BRENT 78,41 %1,78
        ÇEYREK ALTIN 3.234,34 %1,04
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Benzin ve motorine zam iddiası! Güncel 2 Ocak motorin ve benzin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul listesi - Merak Edilenler Haberleri

        Benzin ve motorine zam iddiası! Güncel 2 Ocak motorin ve benzin fiyatları

        Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV ve KDV artışı doğrultusunda zam gelmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgiler kesinlik kazanmasa da zammın bu gece yarısında pompaya yansıması bekleniyor. Peki, bugün motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Ocak benzin ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 08:36 Güncelleme: 02.01.2024 - 08:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Motorin ve benzin fiyatları 2 Ocak Salı günü araç sahipleri başta olmak üzere kamuoyunun genelinde araştırılıyor. KDV ve ÖTM artışıyla birlikte yeni yılın ilk günlerinde motorin ve benzin fiyatlarına zam gemesi bekleniyor. İşte sektör kaynaklarından gelen bilgiler ışığında benzin ve motorin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir fiyat listesi...

        2

        BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA ZAM MI GELECEK?

        Motorin ve benzin fiyatlarına KDV ve ÖTV artışı doğrultusunda zam gelmesi bekleniyor. Kesin bilgi olmamakla birlikte sektör kaynaklarına göre benzin ve motorin fiyatlarına 2 lira üzerinde zam yapılması bekleniyor. Zammın gerçekleşmesi halinde fiyat listesindeki değişimi sizlerle paylaşacağız.

        3

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 34,51

        İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 37,16

        İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 18,69

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 34,46

        İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 37,10

        İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 18,24

        5

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Ankara benzin litre fiyatı: 35,19

        Ankara motorin litre fiyatı: 37,77

        Ankara LPG litre fiyatı: 18,66

        6

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir benzin litre fiyatı: 35,33

        İzmir motorin litre fiyatı: 38,03

        İzmir LPG litre fiyatı: 18,31

        7
        #brent petrol
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Japonya'da peş peşe depremler!
        Japonya'da peş peşe depremler!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Anne, baba ve ikizler öldü! Uyuyan 2 çocuk kurtuldu!
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Güney Kore'de ana muhalefet liderine bıçaklı saldırı
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Enflasyona göre maaş zammı senaryoları
        Londra'da geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni
        Londra'da geleneksel Yeni Yıl Geçit Töreni
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Bitcoin 21 ayın zirvesinde
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        Arda Güler ilk maçına çıkıyor!
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        "Cezalar keşke daha caydırıcı olsa"
        Venedik’te 25 kişinin üzerindeki turist gruplarına yasak geldi
        Venedik’te 25 kişinin üzerindeki turist gruplarına yasak geldi
        Aslan'da dev operasyon!
        Aslan'da dev operasyon!
        İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli vurularak yakalandı
        İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli vurularak yakalandı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Kıyıda köpek balığı paniği! 112'yi aradılar
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Fenerbahçe transferde harekete geçti!
        Alev alev yandı!
        Alev alev yandı!
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Beşiktaş'ta gündem teknik direktör ve transfer!
        Abdülkerim için ihtar!
        Abdülkerim için ihtar!
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Putin: Düşmanımız Ukrayna değil
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem
        Şehirlerarası yolcu otobüslerinde yeni dönem