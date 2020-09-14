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Benzinde 11 kuruş indirim

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 11 kuruş fiyat indirimi meydana gelmiştir. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacaktır

son dakika
HABERTURK.COM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'ten yapılan açıklamada, "15/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 11 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi

Ankara'da ortalama 6,76 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,65 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,60 liraya, İzmir'de 6,78 liradan 6,67 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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