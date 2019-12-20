Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’de iç piyasada akaryakıt pompa satış fiyatları hesaplanırken, üç temel öğe dikkate alınıyor. Brent petrol, uluslararası piyasalarda geçerli ürün fiyatı ve dolar kuru… Yukarı ve aşağı yönlü hareketler, akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıtılıyor.

HEPSİ BİRDEN ARTTI

Son günlerde sıra dışı sayılabilecek bir durum ortaya çıktı. Aynı dönemde petrol, uluslararası piyasalarda ürün (motorin ve benzin) ve dolar kuru artış trendine girdi.

Brent petrol, halen 66-67 dolar arasında işlem görüyor. Aralık ayı başında 60-61 dolar sınırında bulunuyordu.

Uluslar arası piyasalarda benzinin tonu 600 dolardan 611 dolara kadar çıktı. Motorin de arttı. Motorinin ton fiyatı 590 dolardan 621 dolara kadar yükseldi. Dolar kuru da 5 TL 94 kuruşa kadar çıktı. Daha sonra bir miktar gevşedi. Halen 5 TL 92 kuruş düzeyinde işlem görüyor.

ZAM BASKISI

Bu gelişme akaryakıt ve LPG’de zam baskısı oluşturdu. Bugün itibarıyla motorine 32, benzine 19 ve LPG’ye 7 kuruş düzeyinde zam baskısı söz konusu. Zammın, pazartesiyi salıya bağlayan gece pompaya yansıtılması bekleniyor.

Bugün gerek dolar kuru gerekse de ürün ve petrolde kapanış değerleri üzerinden son bir hesaplama yapılacak. Buna göre net zam tutarları ortaya çıkacak.



EŞEL MOBİL

Motorinde, zam ihtiyacının bir bölümünün “eşel mobil” uygulaması gereğince ÖTV’den karşılanabileceği belirtiliyor. Benzin ve LPG’de zam ihtiyacın tamamının pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.