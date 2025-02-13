Berat Kandili ibadetleri: Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler?
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili 13 Şubat Perşembe bugün idrak edilecek. Bu mübarek gecede camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak, bol bol dua edilecek, namazlar kılınacak. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar bu noktada merak konusu haline geldi. Bu kıymetli gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler ''Berat Kandili ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile Berat Kandili duası, namazı ve bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetlerin tümü…
Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan geceye denk gelen yılın üçüncü kandili gelip çattı. İslam aleminin heyecanla ve özlemle beklediği Berat Kandili, bu yıl 13 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olması vesilesiyle tüm İslam coğrafyasında kutlanan bu mübarek gecede eller semaya açılacak, dualar edilecek, namazlar kılınacak. Bu kıymetli geceyi ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar "Berat Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Berat Kandili ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, Berat Kandili duası, namazı ve bu gecede yapılacak ibadetler…
BERAT GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?
İşte Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler ve faziletleri;
Oruç tutmak: Berat Gecesi sabahını oruçlu geçirmek son derece önemlidir. Bu eylem hem yaklaştığımız Ramazan Ayı'na bir hazırlık, hem de bu geceyi idrak etmek için bir yol olacaktır.
Vakit namazları kılmak: Her Müslümanın birinci görevi olan vakit namazlarını bu gün ve akşam boyunca kaçırmayın.
Nafile namazları kılmak: Hacet Namazı ve Tesbih namazı ile bu geceden alınacak fazileti arttıracaktır.
Kur'an-ı Kerim okumak veya dinlemek: Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in nurundan olabildiğince faydalanmak, tövbe kapısının açılıp, amellerin yazıldığı bu gecede Müslümanların faydasına olacaktır.
Dini sohbet yapmak: Dini sohbetlerde Peygamber Efendimiz'i (s.a.v) anmak ve Allah'ı sıkça anmak önemlidir.
Peygamber Efendimiz'e Salat ve Selamlar getirmek: Bu gece Peygamberimizi anarak, kendisinin şefaatini beklemek ve ummak da önemlidir.
Tövbe ve istiğfar etmek: Tövbe kapısının açılacağı Berat, yani bağışlanma gecesi Cenab-ı Hak'tan günahların affını dilemek bu gece adına önemlidir.
BERAT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER
Berat Kandili'nde Rahmet-i İlahi'nin, sağnak sağnak yeryüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten, af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratlar aldıkları bilinmektedir.
Bin adet Estağfirullah El Azim Bin 1 adet ihlas Suresi Bin adet La İlahe İllallah Bin adet Salavat Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil Yüz adet Besmele 129 Adet Ya Latif
Berat Kandili'nde; "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
BERAT KANDİLİ TESBİHLERİ
Berat Kandili'nde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir:
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."
Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.
Berat gecesinde 100 rekat namaz kılınır. Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir:
Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh. Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim. "Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike." (Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) ve efendimiz Hz.Muhammedin (s.a.v) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.)
BERAT KANDİLİ DUASI
Berat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda aşağıdaki Berat duası okunmalıdır.
Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu dua okunurken Allah'ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz'da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.
Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39)
İlahî! "Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır" (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!
Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âline, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!
PEYGAMBER EFENDİMİZİN BERAAT KANDİLİ GECESİ OKUDUĞU DUA
Bu geceyi ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okumalı. Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.
Hazreti Muhammed (s.a.v) Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;
"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"
Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualardan biri şöyle;
"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."
Anlamı:
"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."
BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr (Hayır Namazı) denilmektedir. Hayır namazı 100 rekattır. Bu namazın her rekatında Fatiha suresinden sonra on defa İhlas suresi okunur.
Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir. 100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur.
Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir;
"Ya rabbi, niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza. Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle."
Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına, hayır namazına" diye niyet edebilir.
Namazın kılınışı şöyledir;
· 2 rekatta bir selam verilerek kılnmaktadır.
· Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.
· İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Sübhaneke okunur.
· Fatiha'da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake'de Besmele çekilmez.
· Namazın tamamını peş peşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.
· Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.
NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DUALAR
Allahü Teala'nın "Hu" ismi şerifinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Rasülüllah Efendimizin isimlerinden "Taha"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için; aşağıdaki 11 dua, 14 def'a okunur:
· 14 istiğfar (esteğfirullahel-azıım ve etübü ileyk).
· 14 Salevatı-şerife (allahümme Salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)
· 14 Fatiha'i şerife (Elham) besmeleyle
· 14 Ayetül kürsi (Allahü-La) besmeleyle
· 14 Tevbe suresi'nin son iki ayeti olan "Lekad Caeküm.." (besmeleyle)
· 14 kere "Yasin, Yasin..."dedikten sonra 1 Yasini Şerif. (Yasini Şerif'te yedi zahiri, yedi batıni"mbin"vardır, böylece o da 14 olur.)
· 14 ihlası şerif (kul hüvellahü ehad) bemeleyle
· 14 Felak suresi (kul euzü birabbil-felak) besmeleyle
· 14 Nas suresi (kul euzü birabbin-nas) besmeleyle
· 14 kere, Subhanellahi vel-hamdü lillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber, Vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil-azıım.
· 14 kere, Salat-ı münciye (İlmihal kitaplarında yazar) okunur ve sonra dua yapılır. Salat-ı Münciye'yi bilmeyenler Küçük salevat okuyabilirler. (Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed)