Bugünkü maçlar 13 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi
13 Şubat 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden heyecanlı maçlar ile futbola doyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı bugün başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe de mücadele edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç bilgileri dahil olmak üzere 13 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Şubat 2025 bugünün maç takvimi…
13 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 8 maç oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra Ferencvaros, Ajax, Twente, PAOK, Roma gibi güçlü takımlar sahaya çıkacak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 13 Şubat 2025 bugünkü maç programı…
UEFA AVRUPA LİGİ’NDE SON 16 PLAY-OFF TURU HEYECANI BAŞLIYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları, 13 Şubat Perşembe bugün oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda Galatasaray ve Fenerbahçe de mücadele edecek.
TEMSİLCİLERİMİZ PLAY-OFF TURU MAÇLARI İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
Fenerbahçe, Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Galatasaray ise deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.
Karşılaşmaların rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.
CANLI YAYIN KANALLARI BELLİ OLDU
Fenerbahçe Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar Galatasaray maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Öte yandan tüm maçlar TRT Tabii Spor 1 ve 2’den canlı ve dönüşümlü olarak yayınlanacak.
13 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Avrupa Ligi
20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya) (TRT Tabii Spor 2)
20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda) (TRT Tabii Spor)
20.45 Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya) (TRT Tabii Spor 1)
20.45 Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika) (TRT 1)
23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray (TRT 1)
23.00 Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç) (TRT Tabii Spor 1)
23.00 PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya) (TRT Tabii Spor 2)
23.00 Porto (Portekiz)-Roma (İtalya) (TRT Tabii Spor)
1. Lig
14:00 Pendikspor - Boluspor (TRT Spor)
17:00 Şanlıurfaspor - Sakaryaspor (TRT Spor)
20:00 Ümraniyespor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)
20:00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (TRT Spor)
UEFA Konferans Ligi
20:45 Molde - Shamrock Rovers
20:45 Vikingur R. - Panathinaikos
20:45 Backa Topola - Jagiellonia Bialystok
20:45 Celje - APOEL Nicosia
23:00 Gent - Real Betis
23:00 Kopenhag - Heidenheim
23:00 Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana
23:00 Omonia Nicosia - Pafos FC
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:10 Al Akhdoud - Damac FC
18:25 Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah
20:30 Al Ahli Jeddah - Al Nassr