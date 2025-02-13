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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 13 ŞUBAT 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 13 Şubat 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        13 Şubat 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden heyecanlı maçlar ile futbola doyacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı bugün başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe de mücadele edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç bilgileri dahil olmak üzere 13 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını derledik. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Şubat 2025 bugünün maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:03
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        13 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 8 maç oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra Ferencvaros, Ajax, Twente, PAOK, Roma gibi güçlü takımlar sahaya çıkacak. Futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 13 Şubat 2025 bugünkü maç programı…

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        UEFA AVRUPA LİGİ’NDE SON 16 PLAY-OFF TURU HEYECANI BAŞLIYOR

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları, 13 Şubat Perşembe bugün oynanacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda Galatasaray ve Fenerbahçe de mücadele edecek.

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        TEMSİLCİLERİMİZ PLAY-OFF TURU MAÇLARI İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

        Fenerbahçe, Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

        Galatasaray ise deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

        Karşılaşmaların rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

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        CANLI YAYIN KANALLARI BELLİ OLDU

        Fenerbahçe Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar Galatasaray maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        Öte yandan tüm maçlar TRT Tabii Spor 1 ve 2’den canlı ve dönüşümlü olarak yayınlanacak.

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        13 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Avrupa Ligi

        20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya) (TRT Tabii Spor 2)

        20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda) (TRT Tabii Spor)

        20.45 Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya) (TRT Tabii Spor 1)

        20.45 Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika) (TRT 1)

        23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray (TRT 1)

        23.00 Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç) (TRT Tabii Spor 1)

        23.00 PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya) (TRT Tabii Spor 2)

        23.00 Porto (Portekiz)-Roma (İtalya) (TRT Tabii Spor)

        6

        1. Lig

        14:00 Pendikspor - Boluspor (TRT Spor)

        17:00 Şanlıurfaspor - Sakaryaspor (TRT Spor)

        20:00 Ümraniyespor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)

        20:00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (TRT Spor)

        7

        UEFA Konferans Ligi

        20:45 Molde - Shamrock Rovers

        20:45 Vikingur R. - Panathinaikos

        20:45 Backa Topola - Jagiellonia Bialystok

        20:45 Celje - APOEL Nicosia

        23:00 Gent - Real Betis

        23:00 Kopenhag - Heidenheim

        23:00 Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana

        23:00 Omonia Nicosia - Pafos FC

        8

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        17:10 Al Akhdoud - Damac FC

        18:25 Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah

        20:30 Al Ahli Jeddah - Al Nassr

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