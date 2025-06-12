2019'da Eser Yenenler ile evlenen ve 2015 Miss Turkey dördüncüsü olan Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Paris'te dolandırıldıklarını duyurdu.

Evlilik yıl dönümlerini kutlamak üzere Paris’te bulunan çift, fotoğraflarını çekmek isteyen kişiler tarafından 'Yıl dönümü hediyesi' vaadiyle kandırılarak yüksek bir ücret ödemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Berfu Yenenler, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı; ""Yıl dönümümüz diye bize 'hediye verelim' dediler. Meğer koca bir balonmuş. Üç tane fotoğrafa 300 Euro verdik. Yıl dönümümüzdü, inanamıyorum bu tezgaha nasıl düştüm, bu sinsilere nasıl kandım? Saf ve masum yüzüm beni hedef mi haline getirdi, neler oldu inanın anlamıyorum. Artık bu fotoğrafları çerçeveletip evimizin baş köşesine asmamız lazım, mecbur."

Berfu Yenenler şöyle devam etti; "Her gittiğimiz ülkede ufak tefek tatlı düdüklenmelerimiz oluyordu ama bu sefer tamamen ben kandırıldım. Üstelik sadece üç fotoğraf için! İnanılır gibi değil. Bir de poz verirken zorla 'kis kis' diyorlar, ben de olacaklardan habersiz nasıl mutluyum."