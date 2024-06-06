Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Eser Yenenler'den Eşi Berfu Yenenler ti'ye aldı: Ünlü olmak için evlendiğim kocamla dinleneyim - Magazin haberleri

        Berfu Yenenler ti'ye aldı: Ünlü olmak için evlendiğim kocamla dinleneyim

        Hülya Avşar'ın "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Berfu Yenenler'e "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" yanıtını vermesinin ardından ikilinin bu sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Yenenler, kendisini eleştirenleri yayımladığı bir mesajla ti'ye aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 10:07 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Eser Yenenler ile 2019'da evlenen, Kuzey ve Mete adında iki oğlu olan Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programında eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

        2

        "Ünlü olmak hiç aklımda yoktu" diyen Berfu Yenenler'e; "Güzellik yarışmasına katılmışsın. Eser gibi bir çocuğa sen yürümüşsün. Maşallah hiç aklında yokmuş" yanıtının verilmesi üzerine açıklamaları sosyal medyada gündem olmuştu.

        3

        "ÇAMUR ATMIŞ OLDU BİRAZ…"

        Eser Yenenler de eşi Berfu Yener'in açıklamalarının ardından katıldığı bir etkinlikte; "Elbette mesajlaştık, ettik. Böyle bir süreç yaşandı. Berfu, şov programı yapıyor şu an. Kimse torpille şov programı yapamaz. Yetenekli bir kadınla daha önce bu işi yapan adamla bir araya gelmiş oldu. Mutluyuz da evlilik de kolay değil. Hani böyle bir spekülasyon olsun, hareket olsun diye Berfu'ya çamur atmak falan oluyor. Berfu'ya çamur atılmış oldu biraz. Ama kimse ünlü olmak için de mesaj atmaz yani" ifadelerini kullanmıştı.

        4

        "CAZİBEMİ ES GEÇİYORLAR" DEMİŞTİ

        Ayrıca Eser Yenenler; "Gerçekten benim cazibemi es geçiyorlar. Orada tutamadı kendisini. Benim en etkileyici tarafım ben olmam. Evlendikten sonra dışarıya gülümsemiyorum kapattım" diye konuşmuştu.

        5

        Tİ'YE ALDI

        Berfu Yenenler de tüm bunların ardından sosyal medya hesabından eleştirileri ti'ye aldığı bir paylaşımda bulundu. Eşi Eser Yenenler ile evinin bahçesinde çektirdiği fotoğrafı yayımlayan Yenenler, şu ifadeleri kullandı; "Neyse biraz ünlü olmak için evlendiğim kocamla ünlü olmak için yaptığım çocuklarla ünlü evimde ünlü portakal suyumu içip dinleneyim."

        #Berfu Yenenler
        #Eser Yenenler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de!
        CANLI | Ali Koç, Habertürk TV'de!
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        29 kişinin yangında iddianamedeki detaylar ortaya çıktı!
        Doğum günü kutlayacaklardı! Tekne gezisi faciayla bitti!
        Doğum günü kutlayacaklardı! Tekne gezisi faciayla bitti!
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Bir aydır motokurye olarak çalışıyordu! 17 yaşında feci ölüm!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Sürpriz kutlama
        Sürpriz kutlama
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Fatih 11 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        Sıcak hava, yağmur ve çöl tozu
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        WSJ'den Biden'ın akıl sağlığına ilişkin rapor
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Tetris 40 yaşında: Sovyet bilgisayar programcısının buluşu dünyayı nasıl fethetti?
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        Kuş gribinden ilk ölüm!
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        İstenen ceza belli oldu... Eş katilinden şoke eden savunma!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı