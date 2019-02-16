Berfu Yıldız, kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları magazinseverler tarafından merak konusu oldu. Eser Yenenler ile aşk yaşayan Yıldız, geçtiğimiz gün evlenme teklifi aldı. Öte yandan Yenenler'in altığı tek taş yüzük ise sosyal medyada alay konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ESER YENENLER İLE BERFU YILDIZ EVLENİYOR!

Bir süredir evlenecekleri konuşulan ünlü çift ilk adımı attı. Eser Yenenler, sevgilisi Berfu Yıldız'a evlenme teklif ederek yüzük taktı. Eser Yenenler, Berfu Yıldız'la fotoğrafını " 'Evet' dedi ruh ikizim aynı zamanda tip ikizim" notuyla paylaşarak evlilik yolunda ilk adımı attıklarını duyurdu.

BERFU YILDIZ KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Berfu Yıldız, 1995 yılı İzmit doğumlu. 1.76 boyunda. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılıp, 4. güzel olarak derecek kazanan Berfu Yıldız, sosyal medya hesabını gizli tutuyor. Berfu Yıldız 2015 yılındaki Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etti.