Bergüzar Korel, kızının doğum anını paylaştı: Her anları daha kıymetli oluyor

Leyla'nın doğum anını yayınlayan 40 yaşındaki oyuncu, gönderisinde "Her evladımın doğum gününde içimde şükürle karışık bir hüzün oluyor... Fotoğraflarına bakıyorum... İlk doğdukları an tenlerinin ipeksi yumuşaklığını hatırlamaya çalışıyorum... Gözlerimi kapıyorum... Sonra aklımda.. Yeterince öptüm mü? Yeterince sevdim mi? Sımsıkı sarıldım mı? Kokularını iyice içime çektim mi? Koynumda iyice uyuttum mu? Yani acaba kaçırdığım bir anları var mı? Yanaklarının yumuşaklığı sıcaklığı..." ifadelerine yer verdi.