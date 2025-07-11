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        Haberler Objektife Takılanlar Berk Oktay - Yıldız Çağrı Atiksoy, kızları Mira Milena Oktay ile Çeşme'de - Magazin haberleri

        Oktay ailesinin deniz keyfi

        Berk Oktay - Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, kızları Mira Milena ile Çeşme'de tatil yapıyor. Bir plajda görüntülenen Oktay ailesi, denize girip çocuklarını yüzdürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 08:08 Güncelleme: 11.07.2025 - 08:08
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        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, tatil sezonunu Çeşme'de açtı.

        Bir plajda görüntülenen oyuncu çift, kızları Mira Milena ile birlikte denize girdi.

        Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 yaşındaki kızları Mira Milena'yı denizde yüzdürüp serinledi.

        Ünlü çiftin, keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

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        #Berk Oktay
        #Yıldız Çağrı Atiksoy
        #Mira Milena Oktay
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