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Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Durul Bazan depremzede çocuklarla bir araya geldi

Yıldız Çağrı Atiksoy, şubat ayında depremzedeleri ziyaret etmek için Gaziantep ve Kahramanmaraş'a gitmişti. Atiksoy, bir kez daha depremzedeleri ziyaret etmek için Gaziantep'e gitti. Yıldız Çağrı Atiksoy, bu kez eşi Berk Oktay ve meslektaşı Durul Bazan ile birlikte Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya geldi 

Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Durul Bazan depremzede çocuklarla bir araya geldi - Magazin haberleri
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Yıldız Çağrı Atiksoy, ikinci kez deprem bölgesine giderek depremzedeleri ziyaret etti. Atiksoy, eşi Berk Oktay ve meslektaşı Durul Bazan ile birlikte Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen etkinlikte depremzedelerle bir araya geldi.

Nurdağı Gençlik Merkezi'nin bir halı sahada düzenlediği etkinliğe ilçede koordinatör olarak görev yapan Rize Valisi Kemal Çeber, Ordu Gürgentepe Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Gaziantep Karkamış Kaymakamı Furkan Çakır da katıldı.

Çocukların resim ve karikatürlerinden oluşan serginin açılışının yapıldığı etkinlikte protokol üyeleri, sanatçılar ve çocuklar, futbol maçı yaptı.

Vali Kemal Çeber, büyük afetten kısa bir süre sonra ilçede böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi. Depremzedelerin barınma ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda birçok gelişmenin yaşandığını anlatan Çeber, şunları kaydetti: Renkli etkinliklere başladık. Sergide her bir evladımızın yaşadıklarını kağıtlara nasıl döktüğünü hep beraber gördük. Çocuklarımız sayfalarca anlatabileceğini tek bir çerçevede anlattı. Artık normal hayata dönüşe dair kıpırtıları, canlılığı çocuklarımızın gözlerinde görüyoruz. Bu da bizim için son derece önemli.

Yıldız Çağrı Atiksoy, şubatta gittiği Gaziantep'te Milli Eğitim Bakanlığı'nın depremzedeler için psikolojik destek çalışmalarında yer almıştı.

Fotoğraflar: AA, Instagram

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