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Berkay'ın aylık gelirinin bin TL olduğunu belirtmesi, dava kadar konuşulmaya başlandı.



Ünlü şarkıcı konuyla ilgili Instagram hesabından açıklamada bulundu:



Arkadaşlar bin TL gelire takılmışınız ama bunu benim neden söylediğim aşikar oratada. Bin TL kazanmadığımın herkes farkındadır. Bunlara takılmayın.