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Şarkıcı Berkay, "Yıldızlar Geçidi" konserleri kapsamında önceki gece 15 gün aradan sonra ikinci defa Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

Berkay'a, dev bir prodüksiyon ile özel tasarlanmış sahne, 13 kişilik orkestrası ve 8 dansçı eşlik etti. Kendi parçalarının yanı sıra müziğin efsane isimlerinin şarkılarına yer veren Berkay, şarkılarıyla seyirciyi yerine oturtmadı.

Şarkıcıya konser boyunca maskelere rağmen hemen her şarkısında dev bir koro eşlik etti. Hayranlarından gelen yoğun istek üzerine Harbiye Açıkhava sahnesinde üçüncü kez sahneye çıkacak olan Berkay'ı konserinde ünlü isimler yalnız bırakmadı.

Berkay, konserini izleyenler arasında bulunan ünlü oyuncu Demet Akbağ'ı sahneye alarak, beraber 'Ya Evde Yoksan' şarkısını söyledi. İkilinin beraber söyledikleri 'Ya Evde Yoksan', seyirci tarafından dakikalarca alkışlandı.