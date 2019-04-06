3 | 14

Böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle, asla ve asla yoktur. Öteki hatalar konuşulur edilir, dava süreci. Ama net şekilde söylüyorum. Bu ülkede herkes kimin ne olduğunu bilir. Eğer konu bu kadar hassas ise sabah 6’da gazeteci aranmaz, bu işin reklamı olmaz. Hastane işi de göründüğü gibi değil" açıklamaları soruldu.