Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şarkıcı Berkay önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi.
Ünlü şarkıcıya kavga edip davalık olduğu Başakşehir’li futbolcu Arda Turan’ın katıldığı bir TV programında olay ilgili yaptığı, "Benim bu konuyla ilgili söyleyeceğim tek şey şu; ben hayatım boyunca hiç kimsenin eşi ile alakalı böyle bir ahlaki durum içerisinde olmadım.
Böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle, asla ve asla yoktur. Öteki hatalar konuşulur edilir, dava süreci. Ama net şekilde söylüyorum. Bu ülkede herkes kimin ne olduğunu bilir. Eğer konu bu kadar hassas ise sabah 6’da gazeteci aranmaz, bu işin reklamı olmaz. Hastane işi de göründüğü gibi değil" açıklamaları soruldu.
Berkay, "Yakında neyin ne olduğu çıkar ortaya. Konuşmamak en doğrusu" dedi.
Muhabirlerin ısrarlarına şarkıcı "Ben sadece dava sürecini takip ediyorum, mevcut davanın peşindeyim. Konuşan kendine konuşur. Şu an bunları sizden öğreniyorum, bir röportaj mı oldu programa mı katıldı bilmiyorum.
Sizin söylediğinize istinaden, görünen zaten ortada, bir silah var, silahla hastaneye gelme var, yanında adamlar var, konuşan kimse ona sormak daha mantıklı ben konuşmuyorum siz söylemeseydiniz haberim bile yoktu. Haziranda davamız var tanıklar da dinelecek bakarız ondan sonra"diyerek evinin yolunu tuttu.
Bu haberin görüntüleri sadece Show TV ekranlarında
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