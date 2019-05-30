Şarkıcı Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları Arya dünyaya gelmişti. Evliliklerinde mutlu günler geçiren çift, ikinci bebekleri Zeynep Mira'yı temmuz ayında kucaklarına almaya hazırlanıyor.
Şahin çifti, Marmaris'te tatil yapıyor. Güneşin tadını çıkaran çift, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.
"ZEVCEM OLUR KENDİLERİ..."
Şahin, eşi ile çekilen karesini sosyal medya hesabından, "Zevcem olur kendileri..." notuyla paylaştı. Özlem Ada Şahin ise mutlu anlarını, "Sevgilim" notuyla yayınladı. Çiftin paylaşımlarına çok sayıda, "Maşallah" yorumları yapıldı ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz günlerde, "Çok şükür sorunsuz, sıkıntısız bir hamilelik geçiriyorum. Son 3,5 ayımız kaldı. Hazırlıklarımızı yavaş yavaş tamamlayamaya çalışıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
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