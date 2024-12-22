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        Haberler Objektife Takılanlar Berke Özer'den sevgilisine: Aşkım, şu an olmaz - Magazin haberleri

        Berke Özer'den sevgilisine: Aşkım, şu an olmaz

        Eyüpspor'un file bekçisi Berke Özer, sevgilisiyle birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Gazetecileri fark edince kız arkadaşı Özer'; "Aşkım, otomobili ben kullanayım mı?" diyerek ısrar etmesi üzerine ünlü futbolcu, direksiyonu ona teslim etti. Futbolcu, otomobili neredeyse 10 dakika hareket ettiremeyen kız arkadaşına, kahkahalar eşliğinde araç kullanmayı öğretmeye çalıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 22.12.2024 - 10:59
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer, sevgilisiyle birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

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        "HAYIR AŞKIM ŞU AN OLMAZ"
        Basın mensuplarını fark edince kız arkadaşı Berke Özer'e; "Aşkım, otomobili ben kullanayım mı?" diye sorması üzerine milli kaleci; "Hayır aşkım, şu an olmaz" yanıtını verdi.

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        Ancak kız arkadaşının ısrarına dayanamayan Berke Özer, direksiyonu ona bıraktı. Ancak Özer'in sevgilisinin araç kullanmada henüz acemi olduğu ortaya çıktı.

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        Otomobili neredeyse 10 dakika hareket ettiremeyen kız arkadaşına, Berke Özer kahkahalar eşliğinde araç kullanmayı öğretmeye çalıştı.

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        O anlar objektiflere böyle yansıdı. Sonunda ikili, zor da olsa aracın kontrolünü sağladı ve oradan ayrıldı.

        #Berke Özer
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