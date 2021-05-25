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Berker Güven'den alkışlanacak davranış

Ünlü oyuncu Berker Güven, önceki gün meslektaşı Demet Evgar'ın, 19 aylık SMA hastası Miran Duman'a yardım amacıyla sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına katıldı. Güven, 'Alev Alev'deki rol arkadaşı Berkay Ateş'in açık artırmaya çıkarılan 'Çukur' dizisinde taktığı bilekliği, 10 bin TL'ye satın alarak, Duman'ın tedavisine destek oldu

Berker Güven'den alkışlanacak davranış - Magazin haberleri
Berker Güven'den alkışlanacak davranış
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HABERTURK.COM

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları için tek yürek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Alev Alev'de 'İskender' karakterini canlandıran Berker Güven, 19 aylık SMA hastası Miran Demir için harekete geçti.

Güven, geçtiğimiz gün rol arkadaşı Demet Evgar'ın, Duman'a yardım amacıyla Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına katıldı.

26 yaşındaki oyuncu, meslektaşı Berkay Ateş'in açık artırmaya çıkarılan 'Çukur' dizisinde taktığı bilekliği, 10 bin TL'ye satın alarak, Duman'ın tedavisine destek oldu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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