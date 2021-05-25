Aşk mı yaşıyorlar?

Berker Güven'den alkışlanacak davranış 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları için tek yürek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Alev Alev'de 'İskender' karakterini canlandıran Berker Güven, 19 aylık SMA hastası Miran Demir için harekete geçti.

Güven, geçtiğimiz gün rol arkadaşı Demet Evgar'ın, Duman'a yardım amacıyla Instagram hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına katıldı.

26 yaşındaki oyuncu, meslektaşı Berkay Ateş'in açık artırmaya çıkarılan 'Çukur' dizisinde taktığı bilekliği, 10 bin TL'ye satın alarak, Duman'ın tedavisine destek oldu.