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Hazar Ergüçlü ile Berker Güven, 'En popüler dizi çifti' seçildi

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Alev Alev'de 'Çiçek' ve 'İskender' karakterini canlandıran oyuncu Hazar Ergüçlü ile Berker Güven, 'En popüler dizi çifti' seçildi

Hazar Ergüçlü ile Berker Güven, 'En popüler dizi çifti' seçildi
'En popüler dizi çifti'
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Somera'nın 'En popüler dizi çifti' araştırmasına göre Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Alev Alev' dizisindeki Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı 'Çiçek' ile Berker Güven'in oynadığı 'İskender' birinci oldu.

ALEV ALEV KONUSU NE?

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği dizi ,değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Kadın, aile içi şiddet, adalet, güzellik gibi her an konuşulan gündelik hayatın içindeki temaları kendine özgü diliyle ele alan 'Alev Alev', verdiği anlamlı mesajları ile dikkat çekiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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