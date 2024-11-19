Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunlu kılan kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2024 tarihi itibarıyla başlayacak.

Uygulama, 1 Nisan 2025 tarihine kadar 4 ay boyunca devam edecek.

Kış lastiği zorunluluğuna günler kala, lastik fiyatları ve ceza tutarları da gündeme geldi.

Öyle ki, binek araçlarda lastik değiştirme fiyatı 500 liradan başlarken, bu fiyat ticari araçlarda ise 1000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Kış lastiği fiyatları ise markadan markaya değişiklik gösteriyor. Yeni bir kış lastiği almak isteyenlerin karşısına ise adet başına bin 500 liradan başlayıp lastiğin kalitesine ve jant büyüklüğüne göre 12 bin liraya kadar yükselen fiyatlar çıkıyor.

REKLAM Türkiye'deki araçların büyük çoğunluğunda 16 inch boyutunda jantların yer aldığı düşünüldüğünde, ortalama bir binek araca 4 kış lastiği alma bedeli, sökme&takma ücreti dahil 12 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Yani, bundan 10 yıl önce sıfır kilometre b-segment bir otomobil alınabilen fiyata, artık kış lastiği alınabiliyor. Şimdi bir de madalyonun öbür yüzüne, kış lastiği takmamanın cezasına bakalım.

KULLANMAMA CEZASI 1 LASTİK FİYATI Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamanın cezası işletenlere 4 bin 69 TL olarak yansıyacak. Ancak 2025 yılında ceza tutarı yeniden değerleme oranında artacak ve 5 bin 857 TL'ye yükselecek. Özetle, kış lastiği takmamanın bedeli, 1 kış lastiği fiyatına denk geliyor. Uzmanlar, kış lastiğinin + 7 derece altındaki sıcaklıklarda sertleşmeyerek yere tutunma özelliğini koruduğu ve ıslak, çamurlu veya karlı yüzeylerde sürüş emniyetini artırdığını vurguluyor.