Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı İzmir'de boşanma aşamasındaki 26 yaşındaki eşi Fatma A'yı telefonla görüntülü arayarak 3 ve 7 yaşındaki çocuklarının boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 32 yaşındaki Şiyar A. emniyetteki ifadesinde kendisini "görüntüler eski" diyerek savundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cani baba, bu kez de "Ben yapmadım" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:17 facebook

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