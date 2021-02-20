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Alev Alev 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev fragman izle

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. İskender ve Ömer'in arasında gerilim dolu anların yaşandığı sahnede İskender, Ömer'in annesi hakkında konuşuyor

Alev Alev 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev fragman izle

Alev Alev 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'in yeni bölümünde; Ömer'e annesinden bahsederek onu şaşırtan İskender'in planı ise merak konusu oluyor. İşte Alev Alev 16. yeni bölüm fragmanı...

ALEV ALEV 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV'İN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çelebi, Cemre'nin kızını görmemesi için engeller çıkarmaya devam ederken, bu durum Cemre'nin sabrını taşırdı. Güneş'i görebilmek için her yolu deneyen Cemre, finalde Güneş'e ulaşmayı başardı. Çelebi'nin Güneş'i saklama planını bozan ise İskender oldu.

Çelebi'ye öfkelenen İskender, Güneş'in kaldığı evin konumunu Çiçek'e gönderdi. Gittiği adreste Güneş'i bulan Cemre, kızına kavuştu. Çelebi'nin hamlelerine karşı artık sabrı tükenen Cemre, kızını alarak evden ayrıldı ve Güneş'i kendi evine getirdi.

Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım'ın dayanışması ise Çelebi'yi giderek köşeye sıkıştırmaya başladı. Yaşananlardan sonra belediye başkanlığı adaylığından çekilmesi istenen Çelebi, yeni oyununu oynayarak herkesi şaşırttı. Önce parkta şiddet uyguladığı kadın Simge'ye ulaşan Çelebi, onun ifadesini geri çekmesini sağladı ancak bu hamlesi durumu değiştirmeye yetmedi.

Adaylıktan çekildiğini açıklamak için basın mensuplarının karşısına geçen Çelebi, burada çöpe atılan bebeğin kendisi olduğunu söyledi. Kameralar karşısında duygusal bir konuşma yaparken gözyaşlarını tutamayan Çelebi'nin bu yeni oyunundan sonra neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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