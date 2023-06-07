Berker Güven: Sevgilim beni bekler

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; kendisi gibi oyuncu olan Nihal Yalçın ile uzun bir süredir birliktelik yaşayan Berker Güven, Cihangir'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, ellerinde bavullarıyla yürürken objektiflere yansıdı.