Berksan'dan 'Platonik' 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz yıl paylaştığı "Darmaduman" isimli şarkısıyla dijital müzikplatformları ve radyoların en çok paylaşılan ve çalınan şarkılarından birine imza atan Berksan, "Platonik" isimli yepyeni kıpır kıpır şarkısıyla dinleyicilerini ve yazı selamlıyor.

Şarkının sözü ve müziği yine Berksan'a ait. Düzenlemesinde ise bu kez başarılı aranjör Misha'nın imzası bulunuyor.

"PLATONİK"TE İTALYAN MODA ESİNTİSİ

Son dönemde çektiği video kliplerle adından sıkça söz ettiren Aytekin Yalçın yönetmenliğinde yeni şarkısı için kamera karşısına geçen Berksan, platonik aşkına olan yoğun hislerini anlatan bir adamı canlandırdığı klipte imajı ve performansıyla da göz doldururdu.



Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekilen klipte yerli ve yabancı on dansçı Berksan'a eşlik ederken, çekim baştan sonra enerjik ve renkli görüntülere sahne oldu.

Berksan ve tüm dansçıların kostümleri İtalyan styling Gabriele Papi tarafından özel olarak seçilerek İtalya'dan özel olarak klip için getirildi. Berksan'ın single kapak fotoğrafı Aytekin Yalçın, kapak tasarımı Amaia Otaola ve imaj fotoğrafları da Fırat Odabaşı imzası taşıyor.