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Yasemin Şefik’in “Yaz yaklaşıyor açacak mısın beach?” sorusu üzerine sevilen şarkıcı Berksan; “Beach'imin markasını farklı şehirlere isim haklarını sattım ve güzel de gidiyor. Çok yoğunum ve bu sene Beach olacak ama ben pek olamayacağım.