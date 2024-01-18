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        Haberler Magazin Berrak Tüzünataç: Bir Türk uzaya gidecek, onu konuşalım - Magazin haberleri

        Berrak Tüzünataç: Bir Türk uzaya gidecek, onu konuşalım

        Oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Tüzünataç, sosyal medyada paylaştığı dans videosuna gelen yorumlarla ilgili sorulara yanıt verirken "Bir Türk uzaya gidecek, onu da konuşalım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 13:33 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:33
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        "Bir Türk uzaya gidecek, onu konuşalım"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; sosyal medyada dans videosunu paylaşan Berrak Tüzünataç, bazı takipçileri tarafından eleştirilmişti.

        Berrak Tüzünataç; "Ben yorumları okumuyorum ki, kendi kendime eğleniyorum ve paylaşıyorum. Medya takibimi de ajansım yapıyor, ben yapmıyorum. Uzun zamandır böyle yaşıyorum. Ben hayatı böyle daha kolay yaşıyorum. İnsan mantıken hayatı kendine kolaylaştıracak yöntemler uygular. Benimkisi de bu. Moralim de bozulmuyor" dedi.

        "BİR TÜRK UZAYA GİDECEK ONU KONUŞALIM"

        Sağlık sorunları yaşadığı iddia edilen Berrak Tüzünataç; "Arkadaşlar, yıllardır sağlığım ile ilgili riskli bir durum varmış gibi haberler yapılıyor ama haftada altı gün spor yapan ve sağlığımla ilgili pimpirikli biriyim, bu konuları bırakın bir Türk ilk kez uzaya gidecek, bu çok önemli bir şey. Eleştirecek bir şeyler arayacağınıza bunları konuşalım" ifadelerini kullandı.

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        #Berrak Tüzünataç
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