Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 18 Eylül 2021'de evlenen ve aynı yıl kızı Mercan'ı kucağına alan Özge Özpirinçci, 37'nci yaşına girdi. Özpirinçci, doğum gününü eşi ve aralarında Kıvanç Tatlıtuğ, Necip Memili, Umut Evirgen ve Serkan Keskin gibi ünlü isimlerin yer aldığı parti ile kutladı.