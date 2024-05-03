Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Berrak Tüzünataç ile Murat Kazancıoğlu'nun Arnavutköy buluşması - Magazin haberleri

        Berrak Tüzünataç ile Murat Kazancıoğlu'nun Arnavutköy buluşması

        Berrak Tüzünataç, Murat Kazancıoğlu ile Arnavutköy'deki bir mekân çıkışında görüntülendi. Tüzünataç, Kazancıoğlu ile ilişkisi olup olmadığı yönündeki sorulara yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 08:35 Güncelleme: 03.05.2024 - 08:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Berrak Tüzünataç ile Şevval Şahin'in eski sevgilisi işletmeci Murat Kazancıoğlu, Arnavutköy'deki bir mekânda buluştu.

        2

        Murat Kazancıoğlu ile akşam yemeği yiyen Berrak Tüzünataç, mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        3

        "MURAT ARKADAŞIM"

        Berrak Tüzünataç, Murat Kazancıoğlu ile ilgili sorulara; "Murat arkadaşım. Beraber akşam yemeği yedik" yanıtını verdi. Gazetecileri gören Murat Kazancıoğlu ise oradan uzaklaştı.

        #Berrak Tüzünataç
        #Murat Kazancıoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        15 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        15 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Bıçakladığı kuzenine "Arkadaşlarını öldüreceğim" dedi! Barış 16 yaşındaydı!
        Bıçakladığı kuzenine "Arkadaşlarını öldüreceğim" dedi! Barış 16 yaşındaydı!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        İsrail ile ihracat ve ithalat işlemleri durduruldu
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Minibüs şoförleri, servis kiralayan üniversitelileri darbetti
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
        Yol verme kavgası! Otobüs şoförünü tekme tokat dövdüler
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Fred varsa sorun yok!
        Fred varsa sorun yok!
        Biden, Gazze protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu
        Biden, Gazze protestolarıyla ilgili sessizliğini bozdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        Sergen Yalçın kararını veriyor!
        Netanyahu hakkında çarpıcı iddia
        Netanyahu hakkında çarpıcı iddia