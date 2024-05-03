Berrak Tüzünataç ile Murat Kazancıoğlu'nun Arnavutköy buluşması
Berrak Tüzünataç, Murat Kazancıoğlu ile Arnavutköy'deki bir mekân çıkışında görüntülendi. Tüzünataç, Kazancıoğlu ile ilişkisi olup olmadığı yönündeki sorulara yanıt verdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Berrak Tüzünataç ile Şevval Şahin'in eski sevgilisi işletmeci Murat Kazancıoğlu, Arnavutköy'deki bir mekânda buluştu.
Murat Kazancıoğlu ile akşam yemeği yiyen Berrak Tüzünataç, mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"MURAT ARKADAŞIM"
Berrak Tüzünataç, Murat Kazancıoğlu ile ilgili sorulara; "Murat arkadaşım. Beraber akşam yemeği yedik" yanıtını verdi. Gazetecileri gören Murat Kazancıoğlu ise oradan uzaklaştı.