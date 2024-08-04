Berrak Tüzünataç'ın tatil keyfi
Berrak Tüzünataç, Bodrum Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülendi. Sıcaktan bunalan oyuncu, bir arkadaşı denize girdi
Giriş: 04.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 04.08.2024 - 09:44
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Berrak Tüzünataç, Bodrum Cennet Koyu'nda tatil yapıyor.
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Bir plajda görüntülenen Berrak Tüzünataç, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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Renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen 39 yaşındaki oyuncu, bir arkadaşı ile sıcaktan bunalınca denize girdi.