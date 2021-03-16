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Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörünü ilgilendiren açıklamaları sektörün düzenleyici kurumu Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) nezdinde heyecan ve mutlulukla karşılandı. SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın destekleri sektörümüzün geldiği nokta açısından çok önemli bir güven işareti. SEDDK olarak başta Türkiye Sigorta Birliği olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte sorumluluğumuzun ve bizden beklenilenlerin farkındayız. Ortak aklı merkeze koyarak sektörümüzü hak ettiği noktalara çıkarmak için aralıksız çalışacağız. Sigorta ve emeklilik sektörümüzü daha da güzel günler bekliyor." dedi.

BES TOPLUMUN TÜM KATMANLARINA YAYILIYOR

Ekonomi Reformları'nda sigorta ve bireysel emeklilik sektörünü ilgilendiren gelişmeleri değerlendiren SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, uzun yıllardır gündemde olan 18 yaş altına BES'e giriş imkanının sağlanmasının, geldiği nokta itibariyle büyük bir başarı hikayesi olan BES'in toplumun tüm katmanlarına yayılması anlamında milat olabilecek bir düzenleme olduğunu söyledi. Gürsoy, "BES'te 18 yıllık büyük bir başarı hikayesi var. OKS dahil bugün 12.6 milyon katılımcıya ve 171 milyar TL'yi aşan bir tutarda fon büyüklüğüne ulaşılan sisteme nüfusumuzun yaklaşık 23 milyonluk bir kesimini kapsayan çocuklarımızın katılabilmesinin yolunun açılması çok önemli bir gelişme. Tasarruf oranı yüksek ve ekonomisi güçlü bir ülke olma yolunda, erken yaşlarda BES'e girerek tasarruf alışkanlığı elde edebilecek olan çocuklarımızın yarınlara güvenle bakmalarının önü açıldı" diye konuştu.

Gürsoy, reform paketi içinde önemli gelişmelerden birinin de Bireysel Emeklilik Sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulmasının yolunun açılması olduğunun altını çizdi. "BES'in kapsamı genişliyor" diyen Gürsoy sözlerini şöyle sürdürdü: "BES sadece para biriktirilen ve belli bir süre sonunda çıkılan bir yapıdan çıkarılacak. Katılımcılar BES tarafından sunulan imkanlardan, emeklilik dönemleri dışında hayatlarının birçok farklı döneminde çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması noktasında faydalanabilecek. Bu da sisteme ve sunduğu cazip olanaklara olan ilgiyi çok daha yüksek seviyelere taşıyacaktır."

VAKIF VE SANDIKLARA CAZİP İMKAN

SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, BES dışında özel emeklilik hizmeti veren sandık, vakıflardaki birikimlerin, cazip imkanlarla 2023 yıl sonuna kadar BES’e aktarımına imkan sağlanmasının da sisteme olan güvenin bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Gürsoy, "Ülkemizde 50'den fazla sandık ve vakıf olduğunu biliyoruz var ve bunlar üyeleri için çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Buradaki birikimlerin BES'e aktarımına imkan verilmesi konusu uzun yıllardır gündemde olan bir konuydu ve bunun gerçekleşecek olmasını BES'in bugün geldiği nokta itibariyle güvenliği ve şeffaflığına bir destek olarak görmek gerekiyor. Söz konusu vakıf ve sandıklarda tasarrufları olan üyeler artık birikimlerini BES sistemi içinde şeffaf bir şekilde takip ederek birikimlerini büyütme imkanı sağlayabilecekler." şeklinde konuştu.

Gürsoy, reformlar içinde BES katılımcılarını yakından ilgilendiren TEFAS üzerinde bütün fonları alıp satabilme imkanı geldiğini de ifade ederek, "Emeklilik yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu’nda (TEFAS) işlem görmesi sağlanacak ve böylece vatandaşlarımız bireysel emeklilik sistemindeki bütün fonları alıp satabilecek. Bu da 18 yıldır şeffaflığı ve güveni merkezine koyan sistemdeki katılımcıların TEFAS üzerinden yatırımlarına bireysel olarak çok daha esnek bir yapıda yön verebilecekleri anlamına geliyor" dedi.

DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI

SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, Ekonomi Reformları içinde sigortacılığı içeren önemli bir başlığında Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi olduğunu söyledi. KOBİ’lerin Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul görmesinin KOBİ’lerin finansa erişimi kolaylaştırılacağını ifade eden Gürsoy, "Bakanlığımız bu konuyu çok önemsiyor ve KOBİ’lerimizi finansal açıdan güvence altına alacak sigorta ürünlerinin yaygınlaşmasında büyük fayda görüyor. KOBİ’lerimizi destekleyecek sigorta ürünlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması SEDDK olarak stratejik hedeflerimiz arasında yer alıyor" diye konuştu.