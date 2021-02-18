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HaberlerSigortaBireysel EmeklilikBES'in başarısının altında güven var
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'BES'in başarısının altında sisteme duyulan güven var'

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, BloombergHT'de katıldığı Varlık Yönetimi programında 2020 yılında ortalama yüzde 23 kazanç sağlayan BES'in bu başarısının altındaki en önemli unsurun güven olduğunu anlattı. BES'te gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Benli, "Yaklaşık sayısı 20 milyon olan 18 yaş altı vatandaşlarımızın sisteme kazandırılması için yakın zamanda bir mevzuat değişikliği bekliyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin kurulmasının çalışanlarımızın SGK'nın dışında emeklilik için birikim yapmasını motive edeceğini umuyoruz. Bu çalışmalar da şu anda masanın üstünde" dedi.

BES'in başarısının altında güven var
HABERTURK.COM

BloombergHT'de yayımlanan Varlık Yönetimi Programı'na katılan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, 2020'nin BES fonlarında getiri anlamında dikkat çekici ve verimli bir yıl olduğunu dile getirdi. Benli, "Sistemdeki tüm fonların ortalama yüzde 22.9 ile TÜFE'nin 8.4 puan üzerinde bir reel getiri elde etti. Değişken katılım agresif fonlar yüzde 55.6 ile en fazla getiri sağlayan fon grubu oldu. Altın fonları da benzer şekilde yüzde 54 getiri sağladı. Kamu dış borçlanma araçları da kurdaki yükseliş nedeniyle yüzde 35 gibi yüksek bir getiriye imza atma başarısı gösterdi. Uzun vadede riski olduğu kadar getirisi de yüksek olan hisse senedi fonları ekonomideki gelişmelere paralel olarak katılımcısına yüzde 32'ye yakın bir kazanç sağladı"dedi. BES'in bu başarısının altındaki en önemli unsurun güven olduğunu anlatan Benli, BES'in uzun vadeli bir emeklilik sistemi olduğunu hatırlatmakta fayda olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımcıların emeklilik döneminde refah kaybına uğramamaları amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Sistem 17 yılını geride bıraktı ve her yıl bir önceki yılın üstüne koyan bir büyüme başarısı gösterdi. Gelinen noktada 12.6 milyon vatandaşımız sistemin içinde. Bunu da sisteme olan güvenin kanıtı olarak görebiliriz. Devletimizin BES'e verdiği destek de bu başarıyı büyüten en önemli etken."

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK ÇALIŞANLARI MOTİVE EDECEK

Vatandaşların BES fonları ile ilgili tüm bilgilere şeffaf bir şekilde ulaşabileceklerinin altını çizen Benli, sisteme uzun vadeli bakılması gerektiğini de belirterek, sistemde uzun vadeli kalmanın fonların olası kayıplarını da sınırlayacağını dile getirerek, "Emeklilik şirketlerimiz katılımcıların yaşına, risk algısına, gelir düzeyi gibi parametrelerine göre modellemeler geliştiriyorlar. Katılımcıların birikimlerini doğru bir şekilde yönetebilmeleri için hem robotik uygulamalar hem de profil belirleme sistemleri ile genel yatırım tavsiyeleri de sunuyorlar. Vatandaşlar bu tavsiyelere göre de fon dağılımlarını düzenleyebilirler. Katılımcıların yılda 6 kez fon değiştirme hakkı var. Geçtiğimiz yıllarda bu hakkı kullanmak için biraz kısıtlı bir aksiyon görüyorduk. Geçtiğimiz yılla birlikte bu hakkın kullanımında ciddi bir artış oldu" diye konuştu.

BES'te gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Benli, "Ancak potansiyelimizi kullanmak aşamasında belli bir eşiğe de gelmiş bulunuyoruz. Düzenleyici ve denetleyici kurumumuz SEDDK'nın da öncülüğünde yaklaşık sayısı 20 milyon olan 18 yaş altı vatandaşlarımızın sisteme kazandırılması için yakın zamanda bir mevzuat değişikliği bekliyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin kurulması çalışanlarımızın SGK'nın dışında emeklilik için birikim yapmasını motive edeceğini umuyoruz. Bu çalışmalar da şu anda masanın üstünde" dedi.

2020'DE BAŞARI MAKSİMİZE EDİLDİ

2020'nin sigorta sektörü için çok önemli ve zorlu bir yıl olduğunu kaydeden Benli, şu açıklamalarda bulundu: "Ancak başarının maksimize edildiği bir yıl oldu. Gerek salgın gerek doğal afetler nedeniyle sigorta sektörünün görünür olduğu, fonksiyonunu vatandaşa anlatma açısından krizin fırsata dönüştüğü bir yıl oldu. Geçen yıl sigortalı olmanın önemini herkes tekrar tekrar farketti. Pandeminin ilk gününden itibaren de devletimize ve vatandaşımıza destek vermek üzere pek çok adım atıldı. Sigortalımızın yayında olmak için var gücümüzle çalıştık. Pandeminin hem sağlık hem ekonomik boyutu açısından başarılı ve dinamik bir süreç yürütülürken sigorta sektörü olarak biz de bu sürece kendi uzmanlık alanımızda destek vermek için pek çok adım attık . Cumhurbaşkanlığımızca başlatılan dayanışma kampanyasına 7 milyon liralık katkı sağlandı. Teminat kapsamında olmamasına rağmen salgından kaynaklanan tedavi giderlerinin özel sağlık sigortası tarafından karşılanması için harekete geçildi. Poliçelere ek süreler ödeme kolaylıkları getirildi. Trafik sigortasında belirli kriterler çerçevesinde ücretsiz vade uzatımları yaptık. Pandeminin sigortalılar üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi için zorunlu trafik sigortası tavan tarife aylık artış oranı yüzde 1.5'ten yüzde 0.75'e çekildi. 2020 yılı için bu rakamlardan bir hesaplama yaparsak trafik sigortası artış oranının yüzde 13. 5 olması gerekirken yüzde 6.8'e indirilmiş oldu. Reel anlamda primlerde 6.5 puan indirim yapıldı. Depremler için 717 milyon lira salgına ilişkin olarak 425 milyon lirası hayat 137 milyon lirası sağlık branşında olmak üzere toplada 1 milyar 270 milyon lira tazminat üstlendik. Alınan aksiyonlar ve tavsiye kararları ile sağlanan desteğin toplamı ise ilave 400 milyon lira oldu. Nihayetinde sektörün ekonomiye katkısı 1 milyar 679 milyonu buldu" dedi.

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