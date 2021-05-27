BloombergHT'de yayımlanan Varlık Yönetimi programına katılan MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, 18 yaş altına Bireysel Emeklilik Sistemi teşviklerinin sağlanıyor olmasının tasarruf bilincinin oluşması için çok önemli bir katkı yapacağını belirerek, " 2-3 yıldan bu yana BES'te yeni katılım açısından bir durağanlık vardı. Bu düzenlemenin durağanlığı aşmakta bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Yaptırdığımız araştırmalarda bir çok katılımcının kendisine birşey olursa ailesi ve çocuklarının buradaki birikimden faydalanması amacıyla sisteme girdiği görülüyor. Bu nedenle ebeveynlerin buraya öncü olarak çocuklarının geleceklerini bugünden planlayacaklarını düşünüyorum" dedi. Yurtseven, BES'in gençlere birikime başlama tarihinin erken olması nedeniyle çok önemli avantaj sağlayacağını ifade ederek normalde giriş yaşının 37'ye kadar çıktığı sistemde yaşın erkene çekilmesinin emeklilikte elde edilecek geliri anlamlı bir şekilde yükselteceğini söyledi. Böylece daha düşük bir katkı düzeyi ile sisteme giriş yapılabileceğini kaydeden Yurtseven, "Örneğin 37 yaşında sisteme girip ayda 250 lira ödeyen bir kişi, çocuğunu 8-10 yaşında sistemle tanıştırdığında 75-100 lirayla başlayarak -18 yaşına geldikten sonra da kendisinin ödemesini sağlayarak- çok daha iyi birikimle emeklilik yaşına ulaşmasını sağlayabilir" diye konuştu.

ÖDEDİĞİNİN 3 KATI EMEKLİ MAAŞI

Sisteme aylık 100 bin civarında yeni katılımcının dahil olduğunu hatırlatan Yurtseven, şunları söyledi: "İlk aşamada 300-400 bin 3 yıl içinde da 1 milyonun üzerinde genç ve çocuğun sisteme girmesini bekliyoruz. Sistemi daha iyi tanıtabilirsek daha da iyi olabilir. Hedef 23-24 milyonluk potansiyelin yüzde 10'unu sisteme çekmek."

Emeklilerin çalıştıkları dönemdeki gelirlerinin yüzde 80'ine ulaşmaları halinde aynı yaşam standartlarını koruyabildiklerini bunun için de çalıştıkları dönemde elde ettikleri gelirin yüzde 5'i ile 10'unu tasarruf etmeleri gerektiğini vurgulayan Yurtseven, şunları söyledi: "25 yaşındaki bir katılımcı aylık 250 TL bir katkı payı öderse (yüzde 3'lük bir reel getiri ile) 56 yaşına kadar düzenli ödeme yapması halinde yaklaşık 197 bin liralık bir birikime ulaşıyor. Eğer bu kişi emekli olduğunda 1000 TL emekli maaşı almak isterse buna ulaşması için 265 bin lira biriktirmesi, bunun için de aylık 340 lira ödemesi gerekiyor. Ödediğinizin 3 katını emekli maaşı olarak ömür boyu alıyorsunuz. Burada sihir, sistemde uzun süre kalmak ve bileşik getirinin gücünden faydalanmak."

EMEKLİLİKTE HAYAL ETTİĞİNİZ GETİRİYE GÖTÜRECEK FON PERFORMANSI

Emeklilik fonlarının 2019'da yüzde 28 ve 2020'de yüzde 29 getiri sağladığını hatırlatan Yurtseven "Bu yıl ise 5 ayda yüzde 6'ya yakın bir getiri var. Tabii ki yüzde 28 civarındaki getiriyi sürekli sağlamak hemen hemen imkansız. Sistemin başlangıcından bu yana ortalama getiri enflasyonun 3 puan üstünde. Bu sizi emekliliğinizde hayal ettiğiniz getiriye götürecek bir fon performansı" şeklinde konuştu. Yurtseven ayrıca faizlerin düşmesiyle önümüzdeki dönemde başta devlet iç borçlanma senetleri ne yatırım yapan fonlar olmak üzere BES fonlarının çok iyi getiri sağlamalarını beklediklerini söyledi. Yurtseven, yapay zeka fonları başta olmak üzere yatırımcıların getirilerini artıracak teknolojik imkanların BES yatırımcıları tarafından kullanılmaya başlandığını kaydetti.