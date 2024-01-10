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        Haberler Gündem Politika Beşikçioğlu Etimesgut'tan aday mı?

        CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkanı adayı olarak Erdal Beşikçioğlu'nun ismi öne çıktı

        CHP'de Etimesgut Belediye Başkanı adayı olarak oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun isminin öne çıktığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 19:08 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:39
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        CHP Etimesgut'ta Beşikçioğlu'nun ismi öne çıktı
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        Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak öne çıktığı öğrenildi.

        Edinilen bilgilere göre CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak önerdiği belirtildi.

        ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

        5 Ocak 1970'te doğdu. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Mezun olduğu yıl 1993'te Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev yaptı. Hayat Var, Eve Giden Yol, Barda gibi ünlü filmlerde rol aldı. Halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam eden Beşikçioğlu, Ayşe Kulin tarafından yazılan aynı adlı romanından uyarlanan Vali dizisinde 2006 – 2008 yılları arasında Vali Recep Yazıcıoğlu'nu canlandırdı.

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