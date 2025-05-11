Beşiktaş: 4 - Adana Demirspor: 1 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Siyah-Beyazlılarda goller 29. dakikada Rafa Silva, 44. dakikada Milot Rashica, 62. dakikada Ciro Immobile ve 83. dakikada Joao Mario'dan geldi. Adana Demirspor'un tek golünü ise 45+8. dakikada Arda Okan Kurtulan kaydetti.

BEŞİKTAŞ 3. SIRAYI KAPTI! Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Lig'de puanını 58'e yükseltti ve Samsunspor'un BAY geçtiği hafta 3. sıraya yerleşti. Küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın üçüncülük mücadelesi verdiği Samsunspor ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

REKLAM BEŞİKTAŞ'TA İKİ SAKATLIK BİRDEN Siyah-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Chamberlain, kendi yarı alanının ortalarında Maestro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık ekipleri, İngiliz yıldız için sahaya geldi ancak sakatlık yaşayan Chamberlain oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta sakatlanan Chamberlain yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu, 11. dakikada oyuna dahil oldu.

Ardından dakikalar 16'yı gösterirken Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza alanı sağ çaprazına doğru gelen topa birlikte yükselen Felix Uduokhai ve Ali Yavuz Kol, kafa kafaya çarpıştı. Bu pozisyon sonrası hakem hemen sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Yaşanan çarpışma sonrası Ali Yavuz sedyeyle doğrudan soyunma odasına götürüldü. Uduokhai de çarpışma sonrası oyuna devam edemedi ve 20. dakikada yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı. ERSİN DESTANOĞLU 195 GÜN SONRA KALEYE GEÇTİ Adana Demirspor karşısında Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu ligde 195 gün sonra eldivenlerini giydi. Sarı kart cezalısı olan Mert Günok'un forma giyemediği maçta kaleye geçen Ersin Destanoğlu son olarak RAMS Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde kaleyi korumuştu. Ersin Destanoğlu, 24 Ekim 2024 tarihinde oynanan derbinin ardından ligde görev alamazken, 24 maçta yedek soyunmuştu.

REKLAM BU SEZON İLK KEZ HAKİ FORMAYI GİYDİ Beşiktaş, Adana Demirspor karşısına bu sezon ilk kez haki renkli alternatif formasıyla çıktı. Sezon başında tanıtımı yapılan ancak sadece taraftarlara yönelik kullanılan haki formayı giymek için siyah-beyazlı yönetim geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçmişti. Gerekli izinleri alan Beşiktaş yönetimi, Adana Demirspor maçında alternatif formasını taraftarlarının beğenisine sundu.