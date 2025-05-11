Beşiktaş- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, bu akşam sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek hem üçüncülük yarışında hata yapmak istemiyor ve önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde yer almayı hedefliyor. Öte yandan düşmeyi garantileyen Adana Demirspor son sırada bulunuyor. Peki, Beşiktaş- Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş- Adana Demirspor maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de 55 puanla 4. sırada yer alan kara kartal zayıf rakibi karşısında galip gelerek sezonu 3. sırada bitirip önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde bulunmak istiyor. Öte yandan 3. sırada bulunan Samsunspor, Beşiktaş'ın 2 puan önünde 57 punı bulunuyor. Peki, Beşiktaş- Adana Demirspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ- ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Adana Demirspor maçı 11 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ- ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa, Rashica, Mustafa, Immobile
İLK MAÇI ADANA DEMİRSPOR KAZANMIŞTI
Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 16. haftada oynanan müsabakada Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.
Ligdeki iki galibiyetinden birini siyah-beyazlı takıma karşı alan Adana temsilcisi, diğer galibiyetini de Atakaş Hatayspor'a karşı elde etmişti.
Süper Lig'de 19. ve son basamakta bulunan Adana Demirspor'un, geçtiğimiz haftalarda ligden düşmesi kesinleşmişti.
BEŞİKTAŞ LİGDE SON İKİ MAÇINI KAZANDI
Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son iki maçtan 6 puan çıkarmayı başardı.
Lige veda eden Atakaş Hatayspor'u 5-1 ile geçen Beşiktaş, bir sonraki haftada ise derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli rakibini 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, üst üste ikinci galibiyetini aldı.