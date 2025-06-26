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        Haberler Spor Basketbol TKBL Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Lisa Lucette Djamila Berkani'yi transfer etti - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Lisa Lucette Djamila Berkani'yi transfer etti

        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Lisa Lucette Djamila Berkani'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:23 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:23
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        Beşiktaş BOA, Djamila Berkani'yi transfer etti
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        Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Fransız oyun kurucu Lisa Lucette Djamila Berkani'yi kadrosuna kattı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'mız, 2025/2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Fransız oyuncu Lisa Lucette Djamila Berkani ile sözleşme imzaladı. Lisa Berkani'ye Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

        Profesyonel kariyerine 2014 yılında Fransa ekibi Tango Bourges'de başlayan 28 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu İtalya takımı Reyer Venezia'da geçirdi.

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