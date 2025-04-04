Beşiktaş - Göztepe maçı YAZAR yorumları

"RAFA VE GEDSON'LA BURAYA KADAR"

Ali Gültiken: "Bir tek Rafa'nın ve Fernandes'in yetenekleriyle Beşiktaş ancak buraya kadar gelebildi. Hocanın da bu maçın 'polyannacılık' oynanmayacağı bir müsabaka olduğunun farkında olması gerekirdi. Mert ve Paulista ile oyuna başlamamak çok büyük bir hataydı. Faturası ağır oldu. İkinci yarıda oyuna kulübeden bir santrfor alma konusunda çok gecikti. Diğer yanda bu sezonun elde kalan hedefleri için yapıldığı söylenen transferleri de gözlerimiz aradı. Kadro derinliğini konuşurken devre arasında 8 milyon Euro'ya transfer edilen 2 oyuncunun hayalet olgusuyla ortada görünmemesinin sebeplerini de Beşiktaş camiası merak ediyor. Bu maçtan sonra daha çok merak edecektir." [Sabah]