Beşiktaş - Göztepe maçı YAZAR yorumları
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Spor yazarları, siyah-beyazlıların mücadelesini değerlendirdi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Spor yazarları maçın ardından yorumlarda bulundu. İşte o yorumlar...
"TEKNİK KADRONUN PERFORMANSI SONUCU OLDU"
İbrahim Yıldız: "Göztepe, 49 yıl sonra kupa da yarı finale çıkma başarısı gösterdi. Onlar adına büyük bir başarıydı. Unutulmaz bir akşam yaşadılar. Yarı finalde Trabzonspor ile oynayacaklar. Beşiktaş’ın elenmesi teknik kadronun kötü performansı sonucu oldu diyebiliriz. Futbolcular ne kadar sorumlu ise, onlar da o kadar sorumlular. Galatasaray galibiyetinden sonra alınan bu yenilgi taraftarı şaşırttığı kadar mutsuz etti." [Habertürk]
"YENİ SEZONDA YOK OLSUN"
Turgay Demir: "Rashica diye bir kanat oyuncusu var Beşiktaş'ın. Birebir de geçemeyeceği oyuncu yok ama gel gör ki, önünde tek rakip varken dahi gidip kör gözün parmağına o rakibe çarptırıyor topu... Duvara orta yapıyor yani... Sıfıra inmek yok, içeri kat etmek yok. Yeni sezon da lütfen yok olsun bu eleman! Sonuç olarak Beşiktaş sezonu kupasız tamamladı ve umutlar gelecek bahara kaldı. Yaz transfer döneminde safra atmak ve sahayı da, kulübeyi de kaliteli oyuncularla doldurmak şart." [Sabah]
"DERBİYİ BEŞİKTAŞ FORMASI KAZANDI"
Ercan Taner: "Beşiktaş'ın bu sezon tutunabileceği tek yer kupaydı, o da gitti. Artık yapabilecek tek şey var, o da yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlamak. Bazı ısrarlardan vazgeçilmez ve bu kadroda büyük değişimler olmazsa iş yine zora girer. Solskjaer şunu unutmasın: Galatasaray derbisini taraftar ve Beşiktaş forması kazandı." [Sözcü]
"RAFA VE GEDSON'LA BURAYA KADAR"
Ali Gültiken: "Bir tek Rafa'nın ve Fernandes'in yetenekleriyle Beşiktaş ancak buraya kadar gelebildi. Hocanın da bu maçın 'polyannacılık' oynanmayacağı bir müsabaka olduğunun farkında olması gerekirdi. Mert ve Paulista ile oyuna başlamamak çok büyük bir hataydı. Faturası ağır oldu. İkinci yarıda oyuna kulübeden bir santrfor alma konusunda çok gecikti. Diğer yanda bu sezonun elde kalan hedefleri için yapıldığı söylenen transferleri de gözlerimiz aradı. Kadro derinliğini konuşurken devre arasında 8 milyon Euro'ya transfer edilen 2 oyuncunun hayalet olgusuyla ortada görünmemesinin sebeplerini de Beşiktaş camiası merak ediyor. Bu maçtan sonra daha çok merak edecektir." [Sabah]
"DERBİLER YANILTMASIN; DEĞİŞİM ŞART!"
Sinan Vardar: "Beşiktaş'ın 10 kişi kalması anlaşılır bir durum olabilir ancak bu süreçte takımın tamamen geriye çekilip oyunu kendi sahasında kabul etmesi asla kabul edilemez. Bu sezon Beşiktaş adına geriye sadece ligde üçüncülük mücadelesi kaldı. Derbilerde alınan galibiyetler kimseyi yanıltmasın; bu takım için köklü bir değişim şart! Göztepe, düşük bütçeli ama akıllıca yapılan bir yönetimle kupa yarı finaline çıkmayı başardı. Özellikle bonservissiz transfer edilen Romulo'nun performansı inanılmazdı. Beşiktaş'ın defans hattında yaşadığı sorunları düşündüğümüzde Dortmund altyapısından yetişen Koray Günter'in neden transfer edilmediğini sorgulamak gerekiyor. 10 milyon Euro'luk takım, 60 milyon Euro'luk Beşiktaş'ı yeniyor. Taraftarlar ise Ersin Destanoğlu'nu yuhalıyor. Ama asıl sorun sadece Ersin değil! Sevgili Beşiktaşlılar, gerçekleri görün ve sorunu doğru yerde arayın." [Sabah]
"10 KİŞİ KALMANIN FATURASI AĞIR OLDU"
Oktay Derelioğlu: "Beşiktaş ne yazık ki çok iyi başladığı bir maçta 10 kişi kalmanın faturasını ağır ödedi. Oysa Beşiktaş için kupayı kazanarak kötü geçen sezonu unutturmak çok önemliydi. Ancak bunu başaramadılar. Böylece ligden sonra kupada da hüsran devam etti." [Takvim]