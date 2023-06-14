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Beşiktaş Hentbol Takımı'nda Oliver Roy Camino dönemi!

Beşiktaş Hentbol Takımı'nda başantrenörlüğe İspanyol teknik adam Oliver Roy Camino getirildi

Beşiktaş Hentbol Takımı'nda Oliver Roy Camino dönemi!
AA

Beşiktaş Hentbol Takımı sezona yeni bir antrenör ile başlayacak. Başantrenörlük görevine İspanyol Oliver Roy Camino getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona başta olmak üzere çeşitli kulüplerde görev alan ve iki kez EHF Şampiyonlar Ligi kupası kazanan tecrübeli teknik adamın kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyoruz. Oliver Roy Camino'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

Oliver Roy Camino, daha önce görev aldığı Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, OAR Gracia Sabadell, Sant Marti-Adrianenc ve Zamalek'te önemli başarılar yaşadı.

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