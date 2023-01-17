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Beşiktaş'ın Barinov teklifi belli oldu! Dudak uçuklatan fark...

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Dmitri Barinov hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Rus basını, siyah-beyazlıların teklifini duyururken, Lokomotiv Moskova'nın istediği rakam dudak uçuklattı.

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  • Beşiktaş'ın Barinov teklifi belli oldu! Dudak uçuklatan fark...

    Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta bir yandan Aboubakar bekleyişi sürerken, diğer taraftan da Dmitri Barinov ismi gündemi meşgul ediyor. 
  • Beşiktaş'ın Barinov teklifi belli oldu! Dudak uçuklatan fark...

    Siyah-beyazlılar, Rus futbolcu için Lokomotiv Moskova ile ilk teması kurarken, Rusya'dan çarpıcı bir iddia daha geldi. 
  • Beşiktaş'ın Barinov teklifi belli oldu! Dudak uçuklatan fark...

    Rus basını, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncu için teklif ettiği rakamı açıkladı.
  • Beşiktaş'ın Barinov teklifi belli oldu! Dudak uçuklatan fark...

    Match TV'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'ya Dmitri Barinov için 1.2 milyon Euro önerdi.
  • Beşiktaş'ın Barinov teklifi belli oldu! Dudak uçuklatan fark...

    Rus ekibinin ise en az 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. 
  • Beşiktaş'ın Barinov teklifi belli oldu! Dudak uçuklatan fark...

    Beşiktaş'ın bu yanıt üzerine rakamı 3 milyon Euro'ya çıkarmaya hazırlandığı ancak bu teklifin de Rus ekibi için yeterli olmayacağı vurgulandı.
  • Beşiktaş'ın Barinov teklifi belli oldu! Dudak uçuklatan fark...

    Defansif orta saha olarak görev yapan Barinov, stoperde de forma giyebiliyor. 
  • Beşiktaş'ın Barinov teklifi belli oldu! Dudak uçuklatan fark...

    2024'e kadar sözleşmesi bulunan Barinov'un piyasa değeri ise 9 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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