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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Shakhtar maçının hakemi açıklandı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş - Shakhtar maçının hakemi açıklandı!

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk arasında oynanacak mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 18:04 Güncelleme: 18.07.2025 - 18:09
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        Beşiktaş - Shakhtar maçının hakemi açıklandı!
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        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş ile teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın sürdürdüğü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek.

        Dev mücadelede Bulgar hakem Georgi Kabakov düdük çalacak.

        Shaktar - Beşiktaş arasında oynanacak rövanş maçını ise Juan Martinez Munuera yönetecek.

        Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

        Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki 2. eleme turu müsabakaları, 24 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

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