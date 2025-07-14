Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş, İngiliz futbolcusu Alex-Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdı. Tecrübeli orta sahanın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.
Giriş: 14.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:44
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırdı.
İngiliz orta sahanın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.
2 SEZONDA 50 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ın 2023 yazında Liverpool'dan kadrosuna kattığı Chamberlain, siyah-beyazlılarda geçirdiği 2 sezonda 50 resmi maçta forma giyerken, 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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