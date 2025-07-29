Beşiktaş'ta David Jurasek'ten şaşırtan hareket!
Shakhtar Donetsk maçı sonrası taraftarların eleştirilerine maruz kalan Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, Instagram hesabını kapattı.
Giriş: 29.07.2025 - 09:48 Güncelleme: 29.07.2025 - 09:48
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Beşiktaş'ın Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı David Jurasek, flaş bir karar aldı.
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Çekyalı futbolcu Shakhtar Donetsk maçındaki performansıyla eleştirilerin odağı olmuştu.
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24 yaşındaki sol bek, sosyal medyadan gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabını kapattı.