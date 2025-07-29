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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta David Jurasek'ten şaşırtan hamle! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta David Jurasek'ten şaşırtan hareket!

        Shakhtar Donetsk maçı sonrası taraftarların eleştirilerine maruz kalan Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, Instagram hesabını kapattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 09:48 Güncelleme: 29.07.2025 - 09:48
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        Beşiktaş'ın Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı David Jurasek, flaş bir karar aldı.

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        Çekyalı futbolcu Shakhtar Donetsk maçındaki performansıyla eleştirilerin odağı olmuştu.

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        24 yaşındaki sol bek, sosyal medyadan gelen eleştirilerin ardından Instagram hesabını kapattı.

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        ARROYO'DAN DA BENZER HAMLE

        Öte yandan Beşiktaş'ta Keny Arroyo da kısa süre önce Instagram hesabından siyah-beyazlı takıma dair görüntüleri kaldırmıştı.

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