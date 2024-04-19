Beşiktaş'ta derbi öncesi Svensson cezalı duruma düştü!
Beşiktaş'ta Ankaragücü maçında sarı kart gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü. Norveçli futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
Giriş: 19.04.2024 - 21:02 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:02
Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Beşiktaş'ta Jonas Svensson, 31. dakikada sarı kart gördü. Norveçli futbolcu, bu sarı kartıyla cezalı duruma düştü.
Svensson, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
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