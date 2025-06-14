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        Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı başladı: Yamantürk görevini bıraktı!

        Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda düzenleniyor. Toplantıya Başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri, sicil kurulu üyeleri katıldı. Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevkif Yamantürk, 2017 yılından beri başında olduğu görevi bıraktığını açıkladı. Beşiktaş Kulübü'nün borcu 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olarak açıklandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:12
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        Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı başladı!
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        Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı başladı.

        İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.

        Toplantının açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, bir önceki divan kurulu toplantısında eski başkan Hasan Arat'la yaşadığı kavga için siyah-beyazlı camiadan özür dileyerek, "Camiamdan özür diliyorum. 12 Nisan'da olanların olmaması lazımdı. Hak ediyor, etmiyor benim işim değil. Benim o fotoğrafın içinde olmamam lazımdı. Kalpten özür diliyorum, kabul edin lütfen. Özrü camiamdan diliyorum, malum şahıstan değil." dedi.

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        Görev süresinin sonuna geldiğini vurgulayan Yamantürk, Arat döneminde yapılan borçlanmanın takipçisi olacağını vurgulayarak, "İnanın gücüm yettiği kadar devrinde yapılan 137 milyon avro borçlanmayı takip edeceğim. Divan başkanı olarak bugün son konuşmamı yapıyorum. 2017 yılında aklımda yokken aldığım bir telefonla bu yolculuk başladı. Bana ve arkadaşlarıma bu görevi emanet ettiniz. 8 yılda doğru bildiklerimizle kulübümüz için arkadaşlarımızla görevimizi tamamladık. Makamların da bırakılıp gidilebileceğini, arkadan gelenlere yol açılması gerektiğini göstermeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

        Beşiktaş'ın menfaatini kendilerinden önde tuttuklarını kaydeden Yamantürk, şunları kaydetti:

        "Bu süreçte maalesef kulübümüzde 7 kere seçim yapıldı. Bu bir istikrarsızlıktır, doğru değildir. 4 başkanla çalıştık. Divan kurulunda 6 ile 8 adayın yarışacağı bir seçim olacak. Demek ki, divan kurulunun itibarını yükselttik ki bu kadar arkadaş divana aday oldu. Ahlaki değerleri olmayan insanların Beşiktaş'tan uzak tutulması gerektiğini söylemiştik. Maalesef kulüp yöneticiliği, zenginliğin ve şöhret sahibi olmanın en kolay yolu haline geldi. Bunu önlemenin yolu camianın elinde. Türkiye'ye aidiyet duymayan insanların camiadan uzak tutulması gerekiyor. Bu olmazsa kulüpte bir sabah geldiğimizde Arapça, Rusça ya da Çince konuşulduğunu görürüz. Bana ve arkadaşlarıma 8 sene bu şerefli makamı emanet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın menfaatini kendi küçük menfaatlerimizin önünde tuttuk."

        BORÇ AÇIKLANDI

        Beşiktaş Kulübünün borcunun 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğu duyuruldu.

        İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Kerem Akbaş, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

        Akbaş, siyah-beyazlı kulübün borcunun 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla toplam 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 lira olduğunu kaydetti.

        Bir önceki divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olarak açıklanmıştı.

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