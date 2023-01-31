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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan transfer teklifi aldığı öne sürülen Romain Saiss'e Karagümrük maçında ilk 11'de görev vermedi.

Faslı savunma oyuncusunun siyah-beyazlılardan ayrılmak istediği gündeme gelirken, Şenol Güneş maç öncesi yaptığı açıklamada Saiss'in son durumunu paylaştı.

Şenol Güneş "Romain Saiss, bizim oyuncumuz. Geride bugün Tayyip ve Welinton'u kullanıyoruz. Maça göre, hazırlığa göre böyle bir karar verdik. Oyuncuların hazır olması benim için daha önemli. Saiss takımımız için önemli bir isim" ifadelerini kullandı.