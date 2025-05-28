Beşiktaş'ta Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
Zeki Amdouni'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefleyen Beşiktaş, oyuncunun transfer sürecini yakından takip ediyor.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedef hücum hattını güçlendirmek.
Siyah-beyazlılar, birçok isimle temas kurmayı sürdürürken listeye giren isimlerden birisi de bonservisi Burnley'de bulunan ve bu sezonu Benfica'da kiralık olarak geçiren Zeki Amdouni.
Zeki'yi 20 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralayan Benfica'nın bu maddeyi kullanıp kullanmayacağı netleşmedi.
Beşiktaş ise 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ederken Premier Lig'e geri dönen Burnley'nin kapısını kiralama formülü ile çalmayı planlıyor.
Burnley, 2023-2024 sezonu öncesinde Basel'den 18.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Zeki'yi, bu sezon başında 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 20 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Benfica'ya kiralamıştı.
Portekiz ekibinde 43 maçta görev alan Zeki, 9 gol ve 3 asist üretti. Babası Türk, annesi ise Tunuslu olan 24 yaşındaki forvet, İsviçre doğumlu.