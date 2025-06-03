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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'tan Banza bombası! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Banza bombası!

        Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Trabzonspor'un Braga'dan kiraladığı Simon Banza için devreye girdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 13:03 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:03
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        Portekiz basını, Beşiktaş'ın Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyip Braga'ya geri dönen Simon Banza'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

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        O Jogo'da yer alan habere göre Beşiktaş, Braga'dan Simon Banza'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

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        Oyuncuyu satmak ve önemli bir gelir elde etmek isteyen Braga, transferi kolaylaştırmak adına Trabzonspor ile anlaşılan 25 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonu üzerinde 10 milyon Euro'luk indirim yaptı.

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        Ancak Siyah Beyazlılar ise henüz 15 milyon Euro'yu bulan bu bedeli ödeme konusunda bir karara varmadı.

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        İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

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        Banza bu sezon Trabzonspor'da 37 resmi maça çıkarken 22 gol kaydetti.

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