Beşiktaş'tan Banza bombası!
Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Trabzonspor'un Braga'dan kiraladığı Simon Banza için devreye girdi.
Portekiz basını, Beşiktaş'ın Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyip Braga'ya geri dönen Simon Banza'yı kadrosuna katmak istediğini yazdı.
O Jogo'da yer alan habere göre Beşiktaş, Braga'dan Simon Banza'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Oyuncuyu satmak ve önemli bir gelir elde etmek isteyen Braga, transferi kolaylaştırmak adına Trabzonspor ile anlaşılan 25 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonu üzerinde 10 milyon Euro'luk indirim yaptı.
Ancak Siyah Beyazlılar ise henüz 15 milyon Euro'yu bulan bu bedeli ödeme konusunda bir karara varmadı.
İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
Banza bu sezon Trabzonspor'da 37 resmi maça çıkarken 22 gol kaydetti.