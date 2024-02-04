MAÇIN HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 24. haftada görev yapacak hakemleri açıkladı. Beşiktaş Trabzonspor derbisini Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Süleyman Özay yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak olan müsabakada video yardımcı hakem (VAR) olarak Alper Çetin görev yapacak.