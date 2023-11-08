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        Beşiktaş Başkan adayı Hasan Arat, Kütahya'da genel kurul üyeleriyle buluştu

        Seçim çalışmalarına devam eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkan adayı Hasan Arat, kongre üyeleriyle tanışmak ve projelerini tanıtmak için Kütahya'yı ziyaret etti. Bir otelde gerçekleşen buluşmada Beşiktaşlılar Hasan Arat'ı coşkuyla karşıladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:09
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        Hasan Arat üyelerle buluştu
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        Her fırsatta gençlere önem verdiğini belirten Arat, “Bu makama geldiğimizde gençlerimizin hepsi kongre üyesi olacak. Gençlere güzel bir imkan sağlayacağız, 18 yaşına bastıkları anda otomatik olarak kongre üyesi olacaklar. Çünkü Beşiktaş’ın teminatı onlar” dedi.

        Hasan Arat, "Biz Beşiktaş’ı rencide edecek işler yapmayacağız, bir oyuncu gelir, imzasını atar geçer. Öyle basındaki 3-5 arkadaşa haber sızdırma şeklinde yöneticilik olmaz" şeklinde konuştu.

        Yönetim kurulunda mutlaka spor geçmişi olan yöneticilerin olacağının altını çizen Arat, "Herhangi bir yönetici akşam televizyonda meşhur olmak için demeç veremeyecek" diye konuştu.

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        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, Ahmet Nur Çebi'ye 'parmak sallaması' konusunda da konuşan Arat, “Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz. Benim bulunduğum mevkide de buna kimse cüret edemez” ifadelerini kullandı.

        Arat, Beşiktaş’ın büyük bir kulüp olduğunu, istediği oyuncuyu getireceğini ve istediği antrenörle anlaşacağını vurguladı.

        Hasan Arat, Beşiktaş televizyonunun kurulacağının müjdesini de verdi.

        Beşiktaş Kulübü, 3 Aralık Pazar günü olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığını açıklanmıştı.

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