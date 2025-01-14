Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Besni'de 90 hektarlık orman oluşturulaca | Son dakika haberleri

        Besni'de 90 hektarlık alanda orman oluşturulacak

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü ve Merinos A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında 90 hektarlık alanda orman kurulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:30 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Besni'de 90 hektarlık orman oluşturulacak
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü ve Merinos A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında 90 hektarlık alanda orman kurulacak.

        İlçeye bağlı Aşağıçöplü köyü sınırları içerisinde yer alan alanda devam eden çalışmaları inceleyen Besni Kaymakamı Çağlar Partal, 4 bini fıstık çamı 9 bini ise yöreye gelir getirici zeytin, fıstık ve badem olmak üzere 13 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi.

        Dikimi yapılacak fidanların ilerleyen yıllarda ilçenin yeşil alan sınırlarını artıracağını belirten Partal, içerisindeki zeytin, fıstık ve badem ile de yöre halkına gelir getirici bir özellik taşıyacağını vurguladı.

        Partal, ayrıca ay sonuna kadar dikimlerin yapılacağını belirterek, "Burada ilk etapta 13 bin ağacı toprakla buluşturacağız. Toprak yapısı çok güzel, köylere de aslında yakın bir alan. İklim koşulları da bu ağaçlar için uygun. Güzel bir proje olacak. İnşallah 5-10 yıl içerisinde bu projenin meyveleri de görülmeye başlayacak. Bu anlamda ben Orman teşkilatımıza ve hayırseverimiz Erdemoğlu ailesine teşekkür ediyorum. Köylülerimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Adıyaman Haberleri
        #besni ilçesi
        #ORMAN
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?