Beste Açar: Bu olay kalbimi acıttı

HABERTURK.COM

Beste Açar, babası Kayahan'ın vefatından sonra İpek Açar Kömürcü ve Alper Kömürcü'nün, sanatçıya ait Balıkesir Gömeç'teki evde kalmalarına tepki gösterdi. 'Söylemezsem Olmaz' adlı programa katılan Açar, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"BU OLAY KALBİMİ ACITTI"

Babasının eski eşine sitem eden Beste Açar, "Benim reklama ihtiyacım yok. Hiç kimse suçlu değil. Kalbimi acıtan şeyi söyleyeyim. Babamı kaybettikten sonra Gömeç’teki o eve hiç adım atmadım. Çünkü babamın bana oradan el sallayışı aklıma geliyor. Babamın büyük oğluma orada ilk yüzmeyi öğrettiği anlar aklıma geliyor. O evde benim de hakkım var. Kız kardeşim, İpek ve ben... Üçümüzün tapusu var. Babam ile İpek, o evde evlenmişti. Şu anda kimse yaşamıyor ama şimdiki eşinin ailesiyle birlikte orada kalıyor olmaları benim kalbimi acıttı. Bir telefonla bunu öğrenmek beni üzdü." açıklamasını yaptı.

"SOYADI" POLEMİĞİ

Şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar, geçtiğimiz hafta yine karşı karşıya gelmişti. Daha önce mal paylaşımında sıkıntı yaşayan ikili bu kez 'soyadı' polemiği yaşamıştı.

Beste Açar, rüyasında babası ile iletişim kurduğunu ifade etmişti. 47 yaşındaki Açar, Kayahan'ın kendisine, "İpek Hanım soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına, ne de şimdiki beyefendinin eşinin soyadının önünde kullanmasın, iznim yoktur." dediğini dile getirmişti.

"ARTIK BABAMIN SOYADINI KULLANMASIN"

Ardından sözlerine devam eden Beste Açar, "İpek Hanım’dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa, kızlık soyadını kullanabilir." demişti.

İPEK AÇAR'DAN YANIT: BEN BÖYLE OLMASINI İSTİYORUM!

Açar'ın açıklamaları karşısında suskunluğunu bozan İpek Açar, isyan etmişti. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu ifadelere yer vermişti:

Artık çok yoruldum. Bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! Kayahan Bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık, çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var. Maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik. Nurlar içinde uyusun inşallah. Her daim anılarımızda ve kalbimizde.

Yüce Rabbim bana yeniden mutluluğu nasip etti ve yüreği pırlanta olan bana ve aileme değer veren benim de çok değer verdiğim eşim Alper Kömürcü ile evlendim. Gözümden sakındığım evladımın, eşimin ve ailemin bana yapılan bu şiddetten ötürü üzülmelerini ve kırılmalarını asla istemem.

Ev konusuna gelince; tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına, harap olmasına gönlümüz el vermedi, vermeyecek. Son nefesime kadar da Kayahan Bey'in bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim.

'Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum.' diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm; Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konu ile ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım. Saygılarımla...

BESTE AÇAR: BUNLAR BABAMIN DUYGULARI

İpek Açar'ın bu sözlerinin ardından babasının kabristanının başında verdiği pozu yayınlayan Beste Açar, şunları söylemişti:

Babam... Bunlar benim duygularım değil, hepsi babamın. Esefle de babam seni kınıyor. Olayların içinden sıyrılmak için kaç kişi bu açıklamayı yazdınız onu da biliyorum. Kılıf bu sefer uymuyor ne yazık ki... Paylaşımlarında sevgi altında sevgisizlik… Çok yazık. Açıklamamın 'Şuursuz açıklama' olduğundan bahseden ipek Tüter Kömürcü Hanım'a cevabım...

Babam yattığı yerde huzurlu değil. İnançlarına ve fikirlerine yaptığın saygısızlık... Babama saygı ve yaşatmak için kullandığını söylediğin soyadını kullanmana asla babamın izin vermeyeceğini en iyi bilenlerden olduğu halde inat etmenin altında ki neden nedir? Babam senin babacığın gibi bir meslek grubunda olsaydı da yeniden evlendiğinde kullanır mıydın?

Gömeç'teki evin masraflarına gelince; orada eve bakan Nihat Bey, babamın avukatı ve muhasebecisinin bu zamana tüm giderlerini, payım olan 8/3 bölümünü ödediğimin faturaları ve avukatlarımızın yıllardır yazdığı bilgi mailleri ve senin de olduğun WhatsApp grubumuz da var. Orada kimlerin kaldığının görüntü ve ses kayıtları var. Bu önemli değil zaten, sen biliyorsun.

Babamın da izniyle eve bulduğum alıcıları da geçtiğimiz ay parayı çok az bulduğunuz için geri çeviren siz İpek Tüter Kömürcü… Son konuşmamızda 'Yarın son günün olduğunu bilsen bu paraya satar mıydın?' dedim. 'Evet' demiştin ancak bir şeyleri yapmak için ölmek gerekmiyor...

Babam da her şeyini bırakıp, gitti. Sen de, ben de öyle gideceğiz. Benim tarafımda hiçbir şeyi inkar etmeden serbest bırakmak zamanı şimdi. Profesyonelce yaklaşmaktan vazgeçip, sizi kendiniz olmaya davet ediyorum. Yalan söylemek kendini inkar etmektir. İpek Açar'ı hesabından da hayatından da sil lütfen. Büyük ustaya olan sevgi ve saygından... Kendin neysen, onlarla kal.

2015'TE VEFAT ETTİ

İpek Açar ve Kayahan, 1999'da nikah masasına oturmuştu. İkili, kızları Aslı Gönül'ü 2000 yılında kucaklarına almıştı. Ancak usta sanatçı, 3 Nisan 2015'te hayatını kaybetmişti.

4 YIL SONRA EVLENDİ

İpek Açar, Kayahan'ın ölümünden 4 yıl sonra 13 Eylül 201'da müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü ile nikah masasına oturmuştu.

"KAYAHAN'I ALDATMADIM"

Açar, katıldığı bir programda eşi Alper Kömürcü ile 2017’de tanıştıklarını söylemişti. Hakkında çıkan "Kayahan’ı aldattı" şeklindeki haberlere yanıt veren Açar, "Biz Alper’le konser projesi için tanıştık. 'Kayahan’ı aldattı mı?' diye çok çirkin başlıklar attılar. Böyle bir iddia duymadım daha önce. Gerçekten çok üzgünüm." demişti.